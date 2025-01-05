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Военная операция на Украине ,  
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Ребенок пострадал при ночной атаке дронов в Ростовской области

Слюсарь: 7-летний ребенок пострадал при ночной атаке дронов в Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В результате ночной атаки дронов в Неклиновском районе Ростовской области пострадал семилетний ребенок, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА», — рассказал врио губернатора.

Ребенка госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в Таганроге, его жизни ничего не угрожает.

Слюсарь сообщил о повреждениях в Таганроге после атаки дронов
Политика

Всего над российскими регионами за ночь сбили 61 беспилотник, 37 из них — в Ростовской области. Слюсарь сообщал, что дроны были уничтожены в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Из-за падения обломков оказалось повреждено имущество жителей Таганрога и Неклиновского района, объем ущерба уточняется.

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