WSJ узнала о переговорах США и талибов об обмене заключенными

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), которое находится у власти в Афганистане, об обмене трех американцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Речь идет о Джордже Глезмане, Райане Корбетте и Махмуде Хабиби. По данным издания, их задержали в Афганистане в 2022 году.

Как уточняет газета, Глезман — механик авиакомпании Delta Air Lines, его схватили в декабре 2022 года, когда он совершал поездку по Афганистану. Корбетт — советник, он путешествовал со своим немецким коллегой к северо-западу от города Кабула. Его схватили летом 2024 года.

Хабиби исчез в 2022 году после убийства американцами лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири в Кабуле. Федеральное бюро расследований США считает, что Хабиби схватили афганские военными или силы безопасности.

Взамен США готовы освободить, как они считают, старшего помощника «Аль-Каиды» Мухаммеда Рахима аль-Афгани, он находится в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Талибы поддержали предложение, однако они согласны обменять Глезмана и Корбета, а удержание Хабиби представители движения отрицают. Окончательного решения по этому вопросу пока принято не было.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане 15 августа 2021 года после вывода из страны войск США и их союзников и последующего за этим государственного переворота.