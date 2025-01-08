 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WSJ узнала о переговорах США и талибов об обмене заключенными

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), которое находится у власти в Афганистане, об обмене трех американцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Речь идет о Джордже Глезмане, Райане Корбетте и Махмуде Хабиби. По данным издания, их задержали в Афганистане в 2022 году.

Как уточняет газета, Глезман — механик авиакомпании Delta Air Lines, его схватили в декабре 2022 года, когда он совершал поездку по Афганистану. Корбетт — советник, он путешествовал со своим немецким коллегой к северо-западу от города Кабула. Его схватили летом 2024 года.

Хабиби исчез в 2022 году после убийства американцами лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири в Кабуле. Федеральное бюро расследований США считает, что Хабиби схватили афганские военными или силы безопасности.

NBC узнал о планах Трампа наказать выводивших войска из Афганистана
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Взамен США готовы освободить, как они считают, старшего помощника «Аль-Каиды» Мухаммеда Рахима аль-Афгани, он находится в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Талибы поддержали предложение, однако они согласны обменять Глезмана и Корбета, а удержание Хабиби представители движения отрицают. Окончательного решения по этому вопросу пока принято не было.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане 15 августа 2021 года после вывода из страны войск США и их союзников и последующего за этим государственного переворота.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Администрация президента США переговоры обмен пленными Джо Байден Талибан
Материалы по теме
США сочли плохим сигналом план России исключить «Талибан» из террористов
Политика
Афганистан выпустил на свободу 65 опасных для США талибов
Политика
Spiegel узнал об отзыве посла Афганистана и генконсула из Германии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП LynxПолитика, 02:10
Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи Киеву до 2027 годаПолитика, 01:50
AP анонсировало последний пакет помощи Украине от администрации БайденаПолитика, 01:41
Трюдо исключил присоединение Канады к США словами «черта с два»Политика, 01:21
WSJ узнала о переговорах США и талибов об обмене заключеннымиПолитика, 00:55
Премьер Дании ответила на предложение Трампа уступить ГренландиюПолитика, 00:24
Cерена, Роджер и любовный треугольник. Как фильм о теннисе покорил мирСпорт, 00:02
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Умеров назначил своим советником уволенного экс-министра инфраструктурыПолитика, 07 янв, 23:58
Цены на подержанные часы Rolex побили минимум с 2021 годаОбщество, 07 янв, 23:39
Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки»Политика, 07 янв, 23:29
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 07 янв, 23:21
В Днепре мужчина ударил ножом сотрудника ТЦКПолитика, 07 янв, 23:04
Российский лыжник сменил спортивное гражданство на словенскоеСпорт, 07 янв, 22:54
Капризов вошел в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI векеСпорт, 07 янв, 22:52