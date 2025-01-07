Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев под давлением Запада пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт, передает агентство БелТА.

«Почему Володя Зеленский себя так ведет? <...> Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», — высказался Лукашенко.

Он отметил, что вокруг Белоруссии растет сильное напряжение, «фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее», тогда как сама страна, по словам Лукашенко, сохраняет нейтралитет. Он подчеркнул, что, в случае если Белоруссия будет втянута в военные действия Украины и России, она может не выдержать, как государство.

Президент также призвал не обращать внимания на обвинения со стороны. «Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине», — заявил он.

В феврале 2024 года Лукашенко призвал готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически». Президент страны отметил тенденцию роста числа горячих точек и возвращение военной силы в число «главных аргументов мировых центров решения вопросов». Он отметил желание НАТО расширяться на Восток и вступление Финляндии в альянс. По его словам, Минск хотят «всеми правдами и неправдами» втянуть в эту возможную войну. Речь идет о «партнерской политике» — «формировании прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную» в некоторых государствах, уточнил Лукашенко.

«Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать», — добавил он.

Весной 2024 года белорусский президент предупредил, что украинская сторона получит десятикратный ответ на атаки беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, Минску стало известно об обсуждении удара по Мозырскому НПЗ, расположенному в Гомельской области Белоруссии, граничащей с северной Украиной. Это один из двух крупнейших белорусских нефтезаводов.

В декабре Лукашенко заявил, что в случае необходимости применения ядерного оружия Белоруссия будет определять цели, но «нажимать на кнопку» Минск будет вместе с Москвой. Сейчас на территории Белоруссии есть несколько десятков боеголовок, полученных из России. «Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук», — сказал он.