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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал об извинениях от Лукашенко: «Володя, это не я»

Сюжет
Военная операция на Украине
Лукашенко предлагал Зеленскому ударить по Мозырскому НПЗ и говорил, что с Россией воевать не получится, утверждает украинский президент
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Белорусский президент Александр Лукашенко извинился перед украинским коллегой Владимиром Зеленксий, заявил последний в интервью подкастеру Лексу Фридману. Запись опубликована на YouTube.

Со слов Зеленского, телефонный разговор состоялся в первый или второй день российской военной операции.

«Он извинился. Он сказал: «Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин». Это его слова, у меня есть свидетели», — пересказал диалог украинский президент.

Лукашенко сказал «я извиняюсь» и «ты поверь, Володя, это не я», «я не контролирую [ситуацию], это просто ракеты, это Путин», утверждает Зеленский. Украинский президент потребовал прекратить происходящее, на что Лукашенко ответил: «Это было [сделано] без меня».

РБК направил запрос в пресс-службу президента Белоруссии.

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Александр Лукашенко
 «Он мне говорит: пойми, нельзя воевать с россиянами. Я ему сказал: мы никогда не воевали. Война, ракеты прилетели с твоей земли, из Белоруссии, как ты это допустил?», — продолжил политик.

С его слов, Лукашенко предложил Украине «ответить». «Я до сих пор помню, как он сказал мне: «Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты знаешь, как много он для меня значит». Мозырский нефтеперерабатывающий завод, или как? Не могу вспомнить [название]. Мозырский нефтеперерабатывающий завод. 

Мозырский НПЗ расположен в Гомельской области Белоруссии, граничащей с северной Украиной. Головное предприятие — «Славнефть».

Это один из двух крупнейших белорусских нефтезаводов. В 2019 году Forbes поместил завод на 14-ю строчку в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти.

Предприятие ориентировано на экспортные поставки: за границу продается до 80% от общего объема выпускаемой продукции. Среди продуктов НПЗ: бензин, дизельное топливо, мазут, керосин, сжиженный углеводородный газ.

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Фото:Reuters

Лукашенко 24 февраля 2022 года, когда начались полномасштабные бои между Россией и Украиной, подчеркнул, что российский президент Владимир Путин утром «подробнейшим образом посвятил» его в развитие военной операции.

Весной 2024 года белорусский президент предупредил, что украинская сторона получит 10-кратный ответ на атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

«Надо понимать последствия, не забывать, что у нас полстраны находится в радиусе 100 км от Киева. В том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоя, модернизирован, и вы заправляетесь топливом Мозырского НПЗ», — добавил Лукашенко.

Он тогда рассказал о полученной информации, согласно которой обсуждается удар по Мозырскому НПЗ: «Все время полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозырю ударим, по НПЗ, они же агрессору поставляют топливо для военных нужд в том числе, значит законная цель. Ну, я тогда своих военных позвал — вот, поставьте на позиции. Все, что у нас есть, не буду перечислять. И тогда ответим так, что мало не покажется», — продолжил политик.

Со слов Лукашенко, «если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало, потому что у них граница с Белорусью забарикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована. И 120 тыс. украинских военнослужащих на этой границе».

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Владимир Зеленский Александр Лукашенко Украина Белоруссия НПЗ
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Александр Лукашенко

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