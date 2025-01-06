Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни конфликта

Наталья Эйсмонт добавила, что разговор между президентами состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции» младшего сына Лукашенко Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла заявление Владимира Зеленского о том, что белорусский президент извинялся перед ним в первые дни конфликта в 2022 году.

«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — сказала Эйсмонт РБК.

Накануне в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский говорил, что в феврале 2022 года Лукашенко в телефонном разговоре с ним оправдывался, что не имеет никакого отношения к военной операции. Он, со слов Зеленского, извинялся за то, что с территории Белоруссии по Украине запускались российские ракеты. Зеленский также рассказал, что Лукашенко посоветовал ему не воевать с россиянами, а украинский президент в свою очередь назвал собеседника убийцей.

Эйсмонт объяснила, что разговор лидеров двух стран состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского». По ее словам, Лукашенко призывал Зеленского сесть за стол переговоров. «Президент Лукашенко и тогда и сейчас уверен в том, что данный конфликт во многом случился из-за проводимой политики Зеленского. Если бы он поменьше слушал своих западных кураторов и руководствовался интересами своего народа, то этой войны можно было избежать», — сказала Эйсмонт.

1 марта 2022 года Лукашенко рассказал, что перед началом переговоров на территории Белоруссии он разговаривал с Зеленским по мобильному телефону. По его словам, контакт с Зеленским установился благодаря депутату Верховной рады Евгению Шевченко. У последнего был номер сына Лукашенко, с которым они когда-то запускали калийный комбинат.

В 2023 году Лукашенко вновь заявил, что у него нет номера телефона Зеленского, но он есть у его сына.