На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около границы с Непалом, сообщила Геологическая служба США.

По данным организации, эпицентр подземных толчков находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе — второго по величине в Тибете с населением около 800 тыс. человек. Глубина эпицентра — около 10 км.

Китайская сеть землетрясений установила, что толчок произошел в 09:05 (04:05 мск). Там заявили, что магнитуда землетрясения составила только 6,8.

Информация о пострадавших не поступала. По словам очевидцев, значительных разрушений в городе землетрясение не вызвало.

Ранее в конце декабря в столице Финляндии Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории города. Его магнитуда составила 1,1.

По словам сейсмологов, землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земной коры и локальными движениями водных масс в горных породах.