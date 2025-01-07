На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около границы с Непалом, сообщила Геологическая служба США.
По данным организации, эпицентр подземных толчков находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе — второго по величине в Тибете с населением около 800 тыс. человек. Глубина эпицентра — около 10 км.
Китайская сеть землетрясений установила, что толчок произошел в 09:05 (04:05 мск). Там заявили, что магнитуда землетрясения составила только 6,8.
Информация о пострадавших не поступала. По словам очевидцев, значительных разрушений в городе землетрясение не вызвало.
Ранее в конце декабря в столице Финляндии Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории города. Его магнитуда составила 1,1.
По словам сейсмологов, землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земной коры и локальными движениями водных масс в горных породах.
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