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В Минобрнауки сообщили, когда вузы перейдут на новую систему образования

Минобрнауки: вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026-го

Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

В министерстве также отметили, что анонсированный переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Студентам, которые обучаются по действующим образовательным программам, предоставят возможность завершить их в рамках той программы, на которую они поступали.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о намерении России отказаться от Болонской системы образования и разработать собственную. В феврале 2023 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах. В следующем месяце глава государства подписал указ о реализации в учебном году 2023/24 пилотного проекта, в рамках которого установлены базовый (срок освоения четыре-шесть лет) и специализированный (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка) уровни высшего образования. Аспирантура при этом отнесена к профессиональному образованию.

Ранее Болонскую систему критиковали и некоторые руководители вузов, в том числе ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, до 1990-х годов все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю», но с приходом западных веяний качество образования снизилось. Фальков говорил, что в основе российской системы образования «должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

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Минобрнауки вузы высшее образование реформа
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