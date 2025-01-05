Украинские силы атаковали тренажерный центр ЗАЭС
Украинские военные атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщается в телеграм-канале станции.
«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении станции. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Администрация станции отметила, что атаки ВСУ нарушают семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 января также сообщал в телеграм-канале, что силы ПВО уничтожили дрон, который пытался атаковать дома в Великой Знаменке в Запорожской области. Беспилотник был подавлен и упал в канаву на улице.
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов