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Военная операция на Украине ,  
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Украинские силы атаковали тренажерный центр ЗАЭС

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Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Украинские военные атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщается в телеграм-канале станции.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении станции. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Администрация станции отметила, что атаки ВСУ нарушают семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 января также сообщал в телеграм-канале, что силы ПВО уничтожили дрон, который пытался атаковать дома в Великой Знаменке в Запорожской области. Беспилотник был подавлен и упал в канаву на улице.

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Запорожская АЭС Военная операция на Украине Запорожская область Энергодар
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