После атаки дрона шесть сел в Белгородской области остались без света

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Линия электропередачи получила повреждения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Временно без света остаются шесть населенных пунктов: села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка», — сообщил Гладков.

Также в селе Казинка пострадала хозяйственная постройка на частном участке.

В селе Головчино Грайворонского округа после детонации осколки дрона повредили в частном домовладении хозпостройку и забор. В селе Дмитриевка Шебекинского района беспилотник повредил инфраструктурный объект связи.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы приступят к ремонту после согласования с Минобороны России.

Ранее Гладков сообщил, что два мирных жителя села Ржевка получили ранения после атаки украинского беспилотника. Один мужчина получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, второй — осколочное ранение головы, баротравму и контузию.

А один мужчина пострадал 6 января после атаки беспилотника на его машину на трассе Красный Октябрь — Чайки. Он получил вывих плеча и минно-взрывное ранение.