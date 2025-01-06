Два человека получили ранения из-за атаки дрона в Белгородской области
Два мирных жителя села Ржевка получили ранения после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Один мужчина получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, второй — осколочное ранение головы, баротравму и контузию. Пострадавших доставляют в городскую больницу № 2.
В результате сброса взрывного устройства выбито остекление и повреждены фасады двух многоквартирных домов, а также повреждены четыре автомобиля.
Днем ранее беспилотники ВСУ атаковали три других населенных пункта в Белгородской области. Пострадали город Грайворон, а также села Гора-Подол и Нижнее Березово-Второе. О пострадавших не сообщалось.
В ночь на пятое января два беспилотника атаковали поселок Малиновка Белгородского района. В двух домах были выбиты окна, оказался поврежден газопровод. Никто не пострадал.
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