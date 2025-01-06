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Военная операция на Украине ,  
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Два человека получили ранения из-за атаки дрона в Белгородской области

Гладков: два мирных жителя ранены из-за атаки дрона ВСУ на село Ржевка
Сюжет
Военная операция на Украине

Два мирных жителя села Ржевка получили ранения после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один мужчина получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, второй — осколочное ранение головы, баротравму и контузию. Пострадавших доставляют в городскую больницу № 2.

В результате сброса взрывного устройства выбито остекление и повреждены фасады двух многоквартирных домов, а также повреждены четыре автомобиля.

Украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских села
Политика

Днем ранее беспилотники ВСУ атаковали три других населенных пункта в Белгородской области. Пострадали город Грайворон, а также села Гора-Подол и Нижнее Березово-Второе. О пострадавших не сообщалось.

В ночь на пятое января два беспилотника атаковали поселок Малиновка Белгородского района. В двух домах были выбиты окна, оказался поврежден газопровод. Никто не пострадал.

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беспилотники Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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