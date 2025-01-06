Мужчина получил ранение при атаке машины дроном в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в Белгородской области, ранен мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошел в Белгородском районе. Автомобиль двигался по автодороге Красный Октябрь — Чайки.
Гладков уточнил, что в результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму и вывих плеча. Попутный транспорт отвез пострадавшего в Октябрьскую районную больницу. После оказания первой помощи раненого доставят в городскую больницу № 2 Белгорода.
«Транспортное средство повреждено. Информация о последствиях атаки уточняется», — добавил Гладков.
Ранее Минобороны России сообщило о 12 сбитых за ночь украинских беспилотниках. Семь из них уничтожили над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Брянской областями и один — над территорией Крыма.
5 января министерство сообщало об уничтожении противовоздушной обороной девяти беспилотников над Белгородской областью за вечер.
Российские территории, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам дронов и ракетным обстрелам, при которых гибнут и получают ранения гражданские люди.
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