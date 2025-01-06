Четыре БПЛА сбили над Курской и Белгородской областями
Над Белгородской и Курской областями силами ПВО сбиты по два украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Ведомство уточнило, что дроны были уничтожены в период с 11:00 до 13:00 мск.
За ночь на 6 января над территорией России сбили 12 беспилотников. Семь из них уничтожили над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Брянской областями и один — над территорией Крыма.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки на машину один мужчина получил минно-взрывную травму и вывих плеча.
Российские территории, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам дронов и ракетным обстрелам, при которых гибнут и получают ранения гражданские люди.
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