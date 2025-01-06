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Песков рассказал, как Путин встретит Рождество

Песков заявил, что Путин посетит ежегодную рождественскую службу
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин традиционно посетит рождественскую службу в ночь на 7 января. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что информация о том, какой именно храм посетит Путин, и другие подробности будут раскрыты позже.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Путин с 2000 года каждый год приезжает на Рождество в российские храмы в разных регионах России. За эти годы Владимир Путин четырежды отмечал Рождество в Санкт-Петербурге и трижды в Тверской области. В 2023 году он впервые с 2001 года провел праздник в Москве, посетив Благовещенский собор в Кремле.

В 2024 году он встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории собственной резиденции в Ново-Огарево вместе с родственниками погибших на Украине российских солдат. Тогда он назвал Рождество «праздником, который характеризуется ярко выраженным братским единением народов России».

Русская православная церковь, а также иерусалимская, сербская и грузинская отмечают Рождество Христово 7 января (25 декабря по старому стилю). Согласно Новому Завету, в этот день в Вифлееме родился Иисус Христос.

С католическим Рождеством из лидеров стран Европы Путин поздравил в ушедшем году сербского президента Александра Вучича и венгерского премьера Виктора Орбана. В списке, опубликованном пресс-службой Кремля, не было премьера Словакии Роберта Фицо, но, по заявлению Пескова, он поздравление все же получил.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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