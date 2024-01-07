Путин в преддверии Рождества встретился с семьями погибших в военной операции

Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших на спецоперации

Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился с родственниками военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча прошла в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево, сказал он. На ней присутствовали родственники погибших Героев России.

В Москве для семей погибших участников боевых действий организовали специальную культурную программу, рассказал пресс-секретарь президента. До встречи с главой государства они посетили выставки, представления и другие мероприятия, уточнил он. Кроме того, вечером 6 января для детей погибших военных организовали экскурсию по конюшне на территории резиденции.

После этого, по словам Пескова, «президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми» погибших военных. Затем он пригласил семьи на праздничный ужин.

Песков рассказал журналистам, что президент собирается встретить Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции вместе с родственниками погибших.

Путин неоднократно встречался с участниками спецоперации и их родственниками. 1 января в Ново-Огарево прошла встреча главы государства с участниками боевых действий. Незадолго до этого президент общался с военнослужащими, которые проходят лечение и реабилитацию в военном госпитале имени Вишневского в Подмосковье.