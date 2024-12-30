Путин из европейских лидеров поздравил с Новым годом только Орбана и Вучича

Кремль раскрыл, кого Путин поздравил в Европе с Новым годом

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин поздравил глав 31 государства с Рождеством и наступающим Новым годом, передает пресс-служба Кремля.

Среди лидеров стран Европы в списке оказались только сербский президент Александр Вучич и венгерский премьер Виктор Орбан. Помимо них, поздравительные телеграммы получили президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Венесуэлы Николас Мадуро, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьеры Индии Нарендра Моди, Армении Никол Пашинян, а также северокорейский лидер Ким Чен Ын и Папа римский Франциск.

Кроме того, поздравления направлены еще пятерых бывшим лидерам: кубинскому экс-президенту Раулю Кастро, экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, армянскому экс-премьеру Сержу Саргсяну, бывшему немецкому канцлеру Герхарду Шрёдеру.

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