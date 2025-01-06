Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие
Чтобы попасть в Царство Божие, людям нужно отвечать любовью на любовь Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании.
«Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на Его любовь взаимностью. А это значит верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро, быть, по призыву Спасителя, светом миру и солью земли», — написал Кирилл.
Патриарх напомнил, что Бога любой человек может или принять, или отвергнуть — «быть на стороне света или погрузиться во тьму греха». Он упомянул, что, творя зло, можно начать испытывать «уже здесь на Земле адские муки».
Говоря о счастье, Кирилл подчеркнул, что оно невозможно без Бога, потому что он «источник всей жизни и всех благ». «Обладая свободной волей, человек может избрать жизнь и достичь богоуподобления, но он также свободен и в выборе для себя другой, безбожной и безблагодатной жизни, ведущей к погибели», — отметил патриарх.
Он написал, что человеческая воля несовершенна, но может сочетаться с «волей Божией, благой и совершенной». Кирилл упомянул апостола Павла, согласно которому главными добродетелями являются «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» и другие дары Духа. Эти качества нужно применять в отношении к другим людям.
Затем патриарх вспомнил и предложил помолиться «о мире всего мира и благостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их» и, особенно, в пределах Украины. Украинских священников, «хранящих верность каноническому Православию», Кирилл назвал «мужественными защитниками и поборниками Истины».
В декабре 2024 года патриарх высказался по поводу финансового богатства. Он сказал, что богатство — это дар от Бога, но им следует обязательно делиться с нуждающимися в деньгах. Он отметил, что богатство является не только даром, но и испытанием.
До этого предстоятель РПЦ заявлял, что России нельзя превращаться в изолированную крепость, «ощетинившись пушками и ракетами». Но в то же время, уверен патриарх, страна не должна подыгрывать своим противникам и мимикрировать под них.
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