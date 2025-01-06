Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотников за ночь
За ночь над территорией России были сбиты 12 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны России.
Семь БПЛА было уничтожено над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Брянской областями и один — над территорией Крыма.
Днем ранее министерство сообщало об уничтожении противовоздушной обороной 11 беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей.
В ночь на 5 января над российскими регионами уничтожили 61 беспилотник за ночь. Более половины из них были сбиты над Ростовской областью. Еще 20 были уничтожены над Брянской областью, два — над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву
Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов