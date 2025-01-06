 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь над территорией России были сбиты 12 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны России.

Семь БПЛА было уничтожено над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Брянской областями и один — над территорией Крыма.

Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников
Политика

Днем ранее министерство сообщало об уничтожении противовоздушной обороной 11 беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей.

В ночь на 5 января над российскими регионами уничтожили 61 беспилотник за ночь. Более половины из них были сбиты над Ростовской областью. Еще 20 были уничтожены над Брянской областью, два — над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
беспилотники БПЛА Минобороны
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 61 беспилотника над Россией за ночь
Политика
Украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских села
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Акции азиатских производителей алкоголя упали из-за предупреждения о ракеБизнес, 08:55
«Бруталист» и «Эмилия Перес» стали лучшими фильмами на «Золотом глобусе»Life, 08:45
Разводы со стрельбой и песнями: как знаменитости расходились в Год семьиОбщество, 08:00 
Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотников за ночьПолитика, 07:38
В Эстонии не заметили нарушений воздушного пространства дронами ВСУПолитика, 07:37
США смягчат санкции против СирииПолитика, 07:18
Как песни из России снизили долю в топ-10 в бывшем СССР. ИнфографикаТехнологии и медиа, 07:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
КНДР запустила ракетуПолитика, 06:36
Германия связала помощь Сирии с соблюдением прав женщинПолитика, 06:14
NBC узнал о двух прощальных речах БайденаПолитика, 06:04
Globe and Mail узнала о грядущей отставке премьера КанадыПолитика, 05:49
Папа римский раскритиковал монахинь за «уксусные лица»Общество, 05:21
Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус»Общество, 05:05
Зеленский заявил о готовности 25 января обсудить завершение конфликтаПолитика, 04:33