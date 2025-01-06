Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских беспилотников за ночь

За ночь над территорией России были сбиты 12 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны России.

Семь БПЛА было уничтожено над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Брянской областями и один — над территорией Крыма.

Днем ранее министерство сообщало об уничтожении противовоздушной обороной 11 беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей.

В ночь на 5 января над российскими регионами уничтожили 61 беспилотник за ночь. Более половины из них были сбиты над Ростовской областью. Еще 20 были уничтожены над Брянской областью, два — над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской.