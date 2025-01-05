Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников
Противовоздушная оборона уничтожила 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
Это произошло в период с 18:00 по 21:00 мск.
Девять БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, еще два — над территорией Курской, уточнили в ведомстве.
Накануне министерство сообщило о ликвидации 61 беспилотника над территорией России за ночь. Дроны были сбиты над пятью регионами, более половины из них — над Ростовской областью. Еще 20 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, два — над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской.
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