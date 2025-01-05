 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Противовоздушная оборона уничтожила 11 украинских беспилотников, сообщило  Минобороны.

Это произошло в период с 18:00 по 21:00 мск.

Девять БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, еще два — над территорией Курской, уточнили в ведомстве.

Украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских села
Политика

Накануне министерство сообщило о ликвидации 61 беспилотника над территорией России за ночь. Дроны были сбиты над пятью регионами, более половины из них — над Ростовской областью. Еще 20 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, два — над Воронежской и по одному над Белгородской и Орловской.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны беспилотники дроны
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении 61 беспилотника над Россией за ночь
Политика
Украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских села
Политика
Силы ПВО сбили над Брянской областью 13 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
До семи выросло число погибших при пожаре в Кировской областиОбщество, 23:41
В Петербурге отменили выступление пианистки Полины ОсетинскойОбщество, 23:26
Появятся ли в России «облигации катастроф»РБК и Финам, 23:14
Немецкий депутат удалил твит о планах Шольца прилететь в РоссиюПолитика, 23:10
«Ливерпуль» сыграл вничью с МЮ и продлил серию без поражений до 24 игрСпорт, 22:40
Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотниковПолитика, 22:19
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспортаОбщество, 22:07
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Вблизи центрального пляжа Анапы нашли новое нефтяное пятноОбщество, 22:04
Сирийским госслужащим пообещали повысить зарплаты на 400%Экономика, 21:56
Сафонов выиграл первый трофей в составе ПСЖСпорт, 21:47
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 21:30
Полезная полка: как развивается потребление ЗОЖ-продуктовОтрасли, 21:27
СК заявил о предварительном сговоре при атаке ВСУ на журналистов в ДНРПолитика, 21:24
Бастрыкин поручил завести дело из-за жестокого обращения с гимнасткамиСпорт, 21:15