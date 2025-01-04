В Воронеже эвакуировали жителей трех домов после атаки БПЛА

Обстановка в Левобережном районе Воронежа (Фото: Сергей Свиридов / ТАСС)

В Левобережном районе Воронежа продолжается эвакуация жителей домов, пострадавших от падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, специальные мероприятия продолжаются сразу в нескольких местах Левобережного района города, где были обнаружены части сбитых беспилотников. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет. К восстановлению окон городские службы приступят в ближайшее время, пообещал губернатор.

Из одного дома были эвакуированы около 100 человек, находившихся в здании. Многие жильцы уехали к родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе, рассказал Гусев. В ПВР размещены 16 жителей.

«Взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице. Некоторое время назад после специальных приготовлений был подорван на месте падения беспилотник у зданий на улице Димитрова», — сообщил глава региона.

Утром 4 января над территорией города было сбито средствами радиоэлектронной борьбы «не менее пяти» БПЛА, сообщал Гусев. Несколько из них упали на жилые дома в Левобережном районе города.

Об опасности воздушной атаки губернатор сообщал в своем телеграм-канале 10:39 мск, в 11:52 он дал отбой. О пострадавших не сообщалось.