 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронеже эвакуировали жителей трех домов после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка в Левобережном районе Воронежа
Обстановка в Левобережном районе Воронежа (Фото: Сергей Свиридов / ТАСС)

В Левобережном районе Воронежа продолжается эвакуация жителей домов, пострадавших от падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, специальные мероприятия продолжаются сразу в нескольких местах Левобережного района города, где были обнаружены части сбитых беспилотников. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет. К восстановлению окон городские службы приступят в ближайшее время, пообещал губернатор. 

Из одного дома были эвакуированы около 100 человек, находившихся в здании. Многие жильцы уехали к родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе, рассказал Гусев. В ПВР размещены 16 жителей.

«Взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице. Некоторое время назад после специальных приготовлений был подорван на месте падения беспилотник у зданий на улице Димитрова», — сообщил глава региона.

Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Политика
Воронеж

Утром 4 января над территорией города было сбито средствами радиоэлектронной борьбы «не менее пяти» БПЛА, сообщал Гусев. Несколько из них упали на жилые дома в Левобережном районе города.

Об опасности воздушной атаки губернатор сообщал в своем телеграм-канале 10:39 мск, в 11:52 он дал отбой. О пострадавших не сообщалось.

Читайте РБК в Telegram.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Воронеж беспилотники эвакуация
Материалы по теме
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Политика
В Воронежской области загорелись обломки упавшего беспилотника
Политика
Сбитые дроны повредили здания двух предприятий в Воронежской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В одном из районов Воронежа ввели режим ЧС после падения беспилотникаОбщество, 20:08
В ТЦ «Мега Химки» эвакуировали посетителейОбщество, 20:06
«Манчестер Сити» впервые с октября выиграл два матча подрядСпорт, 19:55
Умер заслуженный артист России Александр ЗотовОбщество, 19:52
Почему Индия планирует отказаться от нефти уже через 15 летОтрасли, 19:37
Муж звезды «Белого лотоса» Обри Плаза покончил с собойОбщество, 19:32
Поджигавших электрички безработных арестовали в Москве по делу о терактеОбщество, 19:29
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Авангард» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Нефтехимик»Спорт, 19:15
Как банки становятся посредниками между селлерами и маркетплейсамиОтрасли, 19:10
Ивлеева сообщила о решении покинуть свой ресторанный проектБизнес, 19:07
Ученые включили порт под Петербургом в 13 тех, которым грозит затоплениеЭкономика, 19:02
Авторская кухня и VR-туры: чем хорош бизнес-зал «Сбера» в ШереметьевоСтиль, 19:00
Блинкен оценил перспективы возвращения Украиной потерянных территорийПолитика, 18:49
Как меняется стратегия цифровизации регионовОтрасли, 18:42