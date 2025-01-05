 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться в серую зону

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Жителям Курской области не следует возвращаться в населенные пункты, расположенные в серой зоне региона, заявил в телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«Убедительно прошу жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты так называемой серой зоны: пока это небезопасно», — написал он.

Хинштейн также призвал гражданских чиновников не комментировать действия Вооруженных сил России и не оценивать ситуацию в зоне боев. Он попросил граждан доверять только официальным источникам.

3 января Хинштейн рассказывал о гибели мужчины в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в серой зоне. «Вновь хочу напомнить жителям т.н. серой зоны приграничья, <...> что нахождение в ней пока еще влечет прямую угрозу для жизни и здоровья. Именно по этой причине все жители серой зоны, включая и погибшего мужчину с семьей, ранее были временно отселены», — отмечал врио губернатора.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ контратаковать на курском направлении
Политика
Фото:Максим Кишка / Reuters

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Занимавший на тот момент пост врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов региона. С того момента Минобороны России отчитывалось об освобождении 17 населенных пунктов.

По состоянию на август, как говорил Смирнов, эвакуации подлежали порядка 180 тыс. жителей региона, из них 121 тыс. самостоятельно покинули приграничные районы. В ноябре эвакуированные из приграничья жители Курской области вышли на митинги из-за отсутствия ответов на вопросы к властям о том, «как жить дальше». В частности, они говорили о проблемах с выдачей жилищных сертификатов и выплатами.

В декабре Смирнов покинул пост губернатора, врио главы региона стал Хинштейн.

Читайте РБК в Telegram.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Александр Хинштейн Курская область эвакуация Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В Курской области сбили три украинские ракеты
Политика
Хинштейн встретился с замглавы Минобороны Евкуровым в Курске
Политика
Минобороны сообщило о попытке ВСУ контратаковать на курском направлении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Павел Буре заявил, что хоккей без российских игроков не тотСпорт, 17:38
«Хайят Тахрир аш-Шам» заблюрила Бербок на фото со встречи в ДамаскеПолитика, 17:29
Возьмите деньгами: как эффективно мотивировать сотрудниковТренды, 17:17
Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться в серую зонуПолитика, 17:16
WP узнала количество мобилизованных украинцев в 2024 годуПолитика, 16:49
Между нами химия: как промышленные компании привлекают научные кадрыТренды, 16:48
Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после данных об атаке дронаПолитика, 16:46
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» состоится, несмотря на снегопадСпорт, 16:22
«Матч ТВ» узнал, что пережившая инсульт Сметанина пришла в сознаниеСпорт, 16:17
Песков заявил об отсутствии планов встречи Путина и ШольцаПолитика, 16:16
Украинские силы атаковали тренажерный центр ЗАЭСПолитика, 15:47
В Курской области сбили три украинские ракетыПолитика, 15:41
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 15:35
Мирра Андреева снялась с турнира в Аделаиде перед стартом Australian OpenСпорт, 15:33