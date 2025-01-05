Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться в серую зону

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Жителям Курской области не следует возвращаться в населенные пункты, расположенные в серой зоне региона, заявил в телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«Убедительно прошу жителей воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты так называемой серой зоны: пока это небезопасно», — написал он.

Хинштейн также призвал гражданских чиновников не комментировать действия Вооруженных сил России и не оценивать ситуацию в зоне боев. Он попросил граждан доверять только официальным источникам.

3 января Хинштейн рассказывал о гибели мужчины в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в серой зоне. «Вновь хочу напомнить жителям т.н. серой зоны приграничья, <...> что нахождение в ней пока еще влечет прямую угрозу для жизни и здоровья. Именно по этой причине все жители серой зоны, включая и погибшего мужчину с семьей, ранее были временно отселены», — отмечал врио губернатора.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Занимавший на тот момент пост врио губернатора Алексей Смирнов сообщал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов региона. С того момента Минобороны России отчитывалось об освобождении 17 населенных пунктов.

По состоянию на август, как говорил Смирнов, эвакуации подлежали порядка 180 тыс. жителей региона, из них 121 тыс. самостоятельно покинули приграничные районы. В ноябре эвакуированные из приграничья жители Курской области вышли на митинги из-за отсутствия ответов на вопросы к властям о том, «как жить дальше». В частности, они говорили о проблемах с выдачей жилищных сертификатов и выплатами.

В декабре Смирнов покинул пост губернатора, врио главы региона стал Хинштейн.