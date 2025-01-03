В Курской области при ударе дрона погиб мирный житель

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В результате атаки украинского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в телеграм-канале. По его словам, мужчина был разнорабочим в агрофирме «Рыльская», он погиб рядом со своим домом.

Хинштейн отметил, что деревня Обеста входит в «серую зону» приграничья и нахождение там «пока еще влечет прямую угрозу для жизни и здоровья».

«Именно по этой причине все жители «серой зоны», включая и погибшего мужчину с семьей, ранее были временно отселены. Однако физически остановить людей от самовольного возвращения домой — власти не в состоянии», — добавил он.

Минобороны России 3 января сообщало о перехвате двух беспилотников над Курской областью.

За день в регионе четыре раза объявляли ракетную опасность, свидетельствует телеграм-канал оперштаба области.