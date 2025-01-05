Песков заявил об отсутствии планов встречи Путина и Шольца
У президента России Владимира Путина нет в планах встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем или избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее депутат бундестага от «Христианско-демократического союза» (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что «появляется все больше признаков» того, что Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до досрочных парламентских выборов в Германии, назначенных на 23 февраля.
«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков, комментируя заявление Кизеветтера.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы после того, как парламент страны в середине декабря отказал в доверии правительству Шольца. Этому предшествовал распад правящей «светофорной коалиции», рейтинги которой, как и популярность канцлера, неуклонно снижались последние месяцы.
Der Spiegel также со ссылкой на оппозиционный ХДС писал, что Шольц может посетить Москву с мирной миссией для поднятия рейтинга, однако в Кремле опровергали подготовку визита. В середине ноября состоялся телефонный разговор канцлера с Путиным — они поговорили впервые с декабря 2022 года.
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