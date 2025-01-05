Истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29

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Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

За сутки силы ПВО также перехватили 174 беспилотника самолетного типа, три управляемые авиабомбы Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, ВСУ потеряли два танка Leopard, уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы «Хортица».

Накануне Минобороны отчиталось о восьми сбитых за сутки ракетах ATACMS. 3 января ведомство сообщило, что за неделю были уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров.