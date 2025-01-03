 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министерство обороны сообщило в еженедельной сводке об 11 уничтоженных безэкипажных катерах за неделю, а также отчиталось о массированном и 12 групповых ударах высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим украинский ВПК.

«Поражены объекты энергетики, <...>, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сводке.

Об ударе по по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ, в российском военном ведомстве сообщили 31 декабря.

Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики и аэродромам Украины
Политика
Истребитель&nbsp;Су-27

В числе уничтоженной за неделю техники — три танка Leopard германского производства, пять артиллерийских установок Paladin производства США, самолет Су-27, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Читайте РБК в Telegram

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Черноморский флот ВСУ дроны морские дроны
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Астраханской областью
Политика
В Минобороны сообщили об уничтожении трех танков ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
The Telegraph назвала главный изъян новой украинской ракеты «Трембита»Политика, 13:24
Сбитые дроны повредили здания двух предприятий в Воронежской областиПолитика, 13:02
В Казахстане на трассе к границе с Россией произошло массовое ДТППолитика, 12:47
Как повысить насмотренность: 10 модных документальных фильмов в помощьСтиль, 12:44
«Серебряный» капитал: как возрастные модели меняют облик брендовPro, 12:36
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделюПолитика, 12:31
Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений ТрофимовСпорт, 12:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В США задумались о полном запрете дронов из КитаяПолитика, 12:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 12:13
Семья Алксниса назвала дату и место прощания с Черным полковникомОбщество, 12:13
Что нужно знать о замене электросчетчика. Цены, сроки, нюансыНедвижимость, 12:10
Ефимов заявил о реорганизации участков в Зеленограде городским операторомГород, 12:07
Почему я больше не продаю на маркетплейсах: история предпринимателяPro, 12:05
Генералы, врачи и Стрелков — главные уголовные дела и приговоры 2024 годаОбщество, 12:01 