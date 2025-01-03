Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Министерство обороны сообщило в еженедельной сводке об 11 уничтоженных безэкипажных катерах за неделю, а также отчиталось о массированном и 12 групповых ударах высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим украинский ВПК.
«Поражены объекты энергетики, <...>, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сводке.
Об ударе по по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ, в российском военном ведомстве сообщили 31 декабря.
В числе уничтоженной за неделю техники — три танка Leopard германского производства, пять артиллерийских установок Paladin производства США, самолет Су-27, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
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