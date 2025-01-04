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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Потери военнослужащих Вооруженных сил Украины в Курской области составили 540 человек за сутки, заявили в Министерстве обороны России.

В Минобороны сообщили об ударах армейской авиации и артиллерии по противнику в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Дружба, Журавка, Марчихина Буда и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета», — уточняется в сводке.

В ведомстве заявляют, что всего за период ведения боевых действий в Курской области украинская сторона потеряла более 47 тыс. 810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, а также другую технику.

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