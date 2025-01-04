Средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS за сутки

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили восемь ракет ATACMS, сообщило Министерство обороны России.

Также ВС России перехватили 72 беспилотника ВСУ, говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, вооруженные силы Украины потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

В сводке министерства утверждается, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 39 тыс. украинских БПЛА.

В середине декабря Минобороны сообщало об ударе ВСУ ракетами ATACMS в Ростовской области. Удару подвергся химический комбинат «Каменский».