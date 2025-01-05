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В Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернате

На Украине при пожаре в психоневрологическом интернате пострадали шесть человек

В городе Южном в Харьковской области Украины произошел пожар в психоневрологическом интернате (ПНИ), в результате пострадали шесть человек, сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел вечером накануне, 4 января. По данным госслужбы, в комнате на втором этаже ПНИ загорелись матрас и вещи на площади 2 кв. м, спустя примерно полчаса огонь локализовали, впоследствии его удалось потушить.

Один из пострадавших был госпитализирован с ожогами 90% тела, остальные пятеро отравились угарным газом, их также доставили в больницу. Еще 128 человек в ПНИ были спасены.

Причина произошедшего выясняется.

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1 январе пожар произошел в одном из зданий Национального банка Украины в Киеве. В результате возгорания никто не пострадал. Пожару предшествовали взрывы в украинской столице. Власти города сообщали о работе ПВО.

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Харьковская область Украина психоневрологический интернат Южный пожар
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