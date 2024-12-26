Глава Якутии назвал «тяжелой историей» пожар в изоляторе с военными

20 декабря в изоляторе в Якутске, где содержались самовольно оставившие части военые, случился пожар. Погибли пять человек. Глава Якутии призвал не смотреть на статус погибших и пообещал информировать о результатах расследования

Айсен Николаев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Пожар в изоляторе в Якутске, где содержались самовольно оставившие части военнослужащие, при котором погибли пять человек — это «очень тяжелая и трагическая история», заявил глава Якутии Айсен Николаев.

«Погибли люди, это наши люди, наши жители. И какой бы у них статус ни был, конечно, это погибли их родных, их близких. Следствие сейчас идет. Была большая комиссия из Восточного военного округа и Минобороны. Сейчас данные экспертизы, данные всех материалов будут изучаться, — сказал Николаев (цитата по «Якутия Daily»).

Он отметил, что объект, на котором произошел пожар, находится в введении Минобороны, однако на вопросы о причинах пожара еще предстоит ответить следствию. «Мы, со своей стороны, конечно же, внимательно письма, которые ко мне поступают, изучаем. Идет работа по статусу каждого военнослужащего, который там находился. После всех следственных действий и проверок, мы общественность проинформируем», — пообещал глава региона.

О пожаре в изоляторе в Якутске, где содержались военнослужащие, самовольно оставившие части, региональный оперативный штаб сообщил 20 декабря. В результате инцидента погибли пять человек, еще семеро отравились дымом, их госпитализировали.Изолятор находится в Вилюйском переулке. Телеграм-канал Baza писал, что возгорание началось на первом этаже, затем огонь быстро распространился по зданию.

Осенью 2022 года в России в силу вступила поправка об уголовной ответственности за самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или вооруженного конфликта (п. 2.1 и п. 3.1 ст. 337 УК). За отлучку на срок от двух до десяти суток грозит до пяти лет лишения свободы, если военный ушел в самоволку в период от десяти суток до одного месяца — до семи лет. Кроме этого, было ужесточено наказание за дезертирство (самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы). Теперь за такой проступок можно получить от пяти до 15 лет лишения свободы.