 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Якутии назвал «тяжелой историей» пожар в изоляторе с военными

Сюжет
Военная операция на Украине
20 декабря в изоляторе в Якутске, где содержались самовольно оставившие части военые, случился пожар. Погибли пять человек. Глава Якутии призвал не смотреть на статус погибших и пообещал информировать о результатах расследования
Айсен Николаев
Айсен Николаев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Пожар в изоляторе в Якутске, где содержались самовольно оставившие части военнослужащие, при котором погибли пять человек — это «очень тяжелая и трагическая история», заявил глава Якутии Айсен Николаев.

«Погибли люди, это наши люди, наши жители. И какой бы у них статус ни был, конечно, это погибли их родных, их близких. Следствие сейчас идет. Была большая комиссия из Восточного военного округа и Минобороны. Сейчас данные экспертизы, данные всех материалов будут изучаться, — сказал Николаев (цитата по «Якутия Daily»).

Он отметил, что объект, на котором произошел пожар, находится в введении Минобороны, однако на вопросы о причинах пожара еще предстоит ответить следствию. «Мы, со своей стороны, конечно же, внимательно письма, которые ко мне поступают, изучаем. Идет работа по статусу каждого военнослужащего, который там находился. После всех следственных действий и проверок, мы общественность проинформируем», — пообещал глава региона.

В Якутске загорелся изолятор с военными, оставившими часть
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О пожаре в изоляторе в Якутске, где содержались военнослужащие, самовольно оставившие части, региональный оперативный штаб сообщил 20 декабря. В результате инцидента погибли пять человек, еще семеро отравились дымом, их госпитализировали.Изолятор находится в Вилюйском переулке. Телеграм-канал Baza писал, что возгорание началось на первом этаже, затем огонь быстро распространился по зданию.

Осенью 2022 года в России в силу вступила поправка об уголовной ответственности за самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или вооруженного конфликта (п. 2.1 и п. 3.1 ст. 337 УК). За отлучку на срок от двух до десяти суток грозит до пяти лет лишения свободы, если военный ушел в самоволку в период от десяти суток до одного месяца — до семи лет.

Кроме этого, было ужесточено наказание за дезертирство (самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы). Теперь за такой проступок можно получить от пяти до 15 лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Якутия Якутск изолятор дезертиры Айсен Николаев
Материалы по теме
Bloomberg назвал число дел дезертиров из ВСУ и причины «самоволок»
Политика
В Новосибирской области задержали семерых дезертиров из военной части
Общество
В Новосибирской области 10 дезертиров сбежали из воинской части
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное⁠Общество, 11:15
История, технологии, принципы: за что мы ценим бренд CornelianiСтиль, 11:12
Прокуратура обязала зоопарк греть воду в вольерах белых медведейОбщество, 11:12
Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим при обстреле курского ЛьговаПолитика, 11:10
FT узнала о забитой элитными сумками для России квартире в ИталииБизнес, 11:09
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классовНедвижимость, 11:09
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и Wey, 11:05
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Хуснуллин рассказал о 50 мерах поддержки стройотраслиНедвижимость, 11:02
Километры гирлянд: как выглядят города России в канун Нового годаОбщество, 11:02 
CDP Sendsay и фонд «Природа и люди» запустили новогодний спецпроектРБК Компании, 11:00
Как столица движется к бережливому производствуОтрасли, 11:00
Глава Якутии назвал «тяжелой историей» пожар в изоляторе с военнымиОбщество, 10:50
ЦБ возобновит покупку валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилуФинансы, 10:45
Байден осудил российский удар по энергетике Украины 25 декабряПолитика, 10:43