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Военная операция на Украине ,  
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Нацбанк Украины сообщил о возгорании после взрывов в Киеве

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Военная операция на Украине
Национальный Банк Украины в Киеве
Национальный Банк Украины в Киеве (Фото: РИА Новости)

После взрывов в Киеве оказалось повреждено одно из зданий Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Там указали, что после взрывов в здании возник пожар. «Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками ДСН, пострадавших нет», — сообщили в банке. Повреждения получили окна верхних этажей здания.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Все операционные системы и сервисы банка работают без изменений.

Взрывы в Киеве произошли утром 1 января. Глава города Виталий Кличко сообщал, что в городе работают системы ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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