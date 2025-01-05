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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили беспилотники над Ростовской областью

В двух районах Ростовской области уничтожили украинские беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«По оперативным данным, пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — написал он.

Дроны были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, уточнил Слюсарь. Количество сбитых БПЛА он не назвал.

Ночью над Ростовской областью сбили четыре беспилотника
Политика

Ранее, 1 января, также в Миллеровском и Тарасовском районах военные за вечер уничтожили семь беспилотников.

Слюсарь регулярно сообщает о сбитых украинских дронах. Так, в ночь на 3 января российские силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области. По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле тогда не было.

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Теги
ПВО Военная операция на Украине Ростовская область беспилотники дроны Юрий Слюсарь
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