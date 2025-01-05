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Военная операция на Украине ,  
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Слюсарь сообщил о повреждениях в Таганроге после атаки дронов

Слюсарь: обломки БПЛА упали в Неклиновском районе Ростовской области и Таганроге
Сюжет
Военная операция на Украине

Обломки беспилотников упали  в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

При падении обломки дронов повредили имущество местных жителей. В частности, были разбиты окна и посечены кровля и стены жилых домов. Повреждения также получили автомобили.

«Раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь», — написал врио губернатора региона в своем телеграм-канале.

По его информации, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. На место выехали дежурные специалисты.

Силы ПВО уничтожили беспилотники над Ростовской областью
Политика

Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 5 января силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Ростовской областью. Количество сбитых дронов он не назвал.  Беспилотники были перехвачены в Миллеровском и Тарасовском районах.

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Слюсарь Таганрог Ростовская область дроны беспилотники Военная операция на Украине
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