Слюсарь: обломки БПЛА упали в Неклиновском районе Ростовской области и Таганроге

Слюсарь сообщил о повреждениях в Таганроге после атаки дронов

Обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

При падении обломки дронов повредили имущество местных жителей. В частности, были разбиты окна и посечены кровля и стены жилых домов. Повреждения также получили автомобили.

«Раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь», — написал врио губернатора региона в своем телеграм-канале.

По его информации, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. На место выехали дежурные специалисты.

Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 5 января силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Ростовской областью. Количество сбитых дронов он не назвал. Беспилотники были перехвачены в Миллеровском и Тарасовском районах.