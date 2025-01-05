Слюсарь сообщил о повреждениях в Таганроге после атаки дронов
Обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
При падении обломки дронов повредили имущество местных жителей. В частности, были разбиты окна и посечены кровля и стены жилых домов. Повреждения также получили автомобили.
«Раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь», — написал врио губернатора региона в своем телеграм-канале.
По его информации, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. На место выехали дежурные специалисты.
Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 5 января силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Ростовской областью. Количество сбитых дронов он не назвал. Беспилотники были перехвачены в Миллеровском и Тарасовском районах.
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