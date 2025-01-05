В Таганроге объявили угрозу атаки дронов

В Таганроге Ростовской области объявлена угроза атаки дронов, сообщила глава города Светлана Камбулова в телеграм-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она.

Ранее глава региона Юрий Слюсарь написал в телеграм-канале, что на севере Ростовской области ПВО отражает воздушную атаку. По его словам, беспилотники были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах области.

Пострадавших, как сообщил Слюсарь, предварительно нет. Силы ПВО продолжают отражать атаку.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 5 января также были атакованы Белгородская и Брянская области.