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Военная операция на Украине ,  
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В Таганроге объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Таганроге Ростовской области объявлена угроза атаки дронов, сообщила глава города Светлана Камбулова в телеграм-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она.

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Ранее глава региона Юрий Слюсарь написал в телеграм-канале, что на севере Ростовской области ПВО отражает воздушную атаку. По его словам, беспилотники были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах области.

Пострадавших, как сообщил Слюсарь, предварительно нет. Силы ПВО продолжают отражать атаку.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 5 января также были атакованы Белгородская и Брянская области.

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Теги
Таганрог Ростовская область беспилотники Военная операция на Украине
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