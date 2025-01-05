СКР обвинил украинскую армию в ударе по машине с российскими журналистами

СК обвинил украинскую армию в атаке машины с российскими журналистами

Удар по машине российских журналистов нанесли украинские силы. Об этом заявили в военном следственном управлении по объединенной группировке войск, передает ТАСС.

«На трассе Донецк — Горловка противником совершена атака БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю, в котором находилась группа журналистов. В результате указанной атаки ранения, несовместимые с жизнью, получил один человек, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

4 января внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в ДНР при ударе дрона по автомобилю. Еще четыре журналиста получили ранения, они были госпитализированы.

На ближайшем заседании Совбеза ООН по Украине обязательно поднимут вопрос нападения на журналистов, сообщил «Известиям» первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. МИД России призвал ЮНЕСКО и другие международные организации отреагировать на случившееся и пообещал «неотвратимое наказание».