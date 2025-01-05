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Военная операция на Украине ,  
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СК обвинил украинскую армию в атаке машины с российскими журналистами

СКР обвинил украинскую армию в ударе по машине с российскими журналистами
Сюжет
Военная операция на Украине

Удар по машине российских журналистов нанесли украинские силы. Об этом заявили в военном следственном управлении по объединенной группировке войск, передает ТАСС.

«На трассе Донецк — Горловка противником совершена атака БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю, в котором находилась группа журналистов. В результате указанной атаки ранения, несовместимые с жизнью, получил один человек, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

4 января внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в ДНР при ударе дрона по автомобилю. Еще четыре журналиста получили ранения, они были госпитализированы.

Корреспондент «Известий» погиб при ударе дрона по машине в ДНР
Политика
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

На ближайшем заседании Совбеза ООН по Украине обязательно поднимут вопрос нападения на журналистов, сообщил «Известиям» первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. МИД России призвал ЮНЕСКО и другие международные организации отреагировать на случившееся и пообещал «неотвратимое наказание».

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Следственный комитет дроны Военная операция на Украине журналисты гибель
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