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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп не исключил, что флаг США приспустят на его инаугурации

Трамп: флаг США могут приспустить на инаугурации из-за смерти Картера
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Флаг США может быть приспущен на инаугурации Дональда Трампа 20 января из-за смерти 39-го президента Джимми Картера. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Если флаг будет приспущен, это станет первым подобным случаем на инаугурации президента в США, отметил избранный президент.

«Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — написал Трамп.

Республиканец также пожаловался на демократов, которые «в полном восторге от того, что великолепный американский флаг» будет приспущен на его инаугурации.

Трамп проведет митинг на 20-тысячном стадионе за день до инаугурации
Политика
Фото:Brandon Bell / Getty Images

Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур. Это происходит всегда, когда умирает президент. Так, летом 2024 года были приспущены флаги над Капитолием в память о конгрессвумен от Демократической партии Шейле Ли.

Джимми Картер умер в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнсе (штат Джорджия). Ему было 100 лет, он стал самым долгоживущим президентом в истории США. В последние годы жизни Картер боролся со злокачественными опухолями в печени и мозге. Картер занимал пост главы государства с 1977 по 1981 год.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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