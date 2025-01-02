Трамп проведет митинг на 20-тысячном стадионе за день до инаугурации

Трамп не проводил митингов в округе Колумбия с тех пор, как 6 января 2021 года выступил с речью в парке «Эллипс», что предшествовало захвату Капитолия его сторонниками. Митинг республиканца на Capital One Arena пройдет 19 января

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Избранный президент США Дональд Трамп проведет масштабный митинг на Capital One Arena в Вашингтоне 19 января, за день до своей инаугурации на второй срок, сообщает The Hill со ссылкой на распространенное штабом республиканца сообщение.

Предполагается, что на митинге под названием Make America Great Again Victory Rally («Победный митинг «Сделаем Америку снова великой») примут участие и другие ораторы, однако их список пока не разглашается.

CBS News уточняет, что Capital One Arena — домашняя арена баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной команды Washington Capitals — может вместить порядка 20 тыс. зрителей. При этом The Hill напоминает, что избранный президент не проводил митингов в округе Колумбия с тех пор, как 6 января 2021 года он выступил речью в парке «Эллипс», что предшествовало нападению на Капитолий сторонников республиканца, требовавших пересмотреть результаты выборов.

Трамп победил на выборах президента США 5 ноября, став вторым в американской истории бывшим главой государства, которому удалось вернуться в Белый дом после поражения на предыдущих выборах. До этого такое удалось демократу Гроверу Кливленду — в 1888-м он не смог избраться на второй срок, но одержал победу четыре года спустя.

На выборах в 2020 году Трампу не удалось добиться переизбрания на второй срок — его обошел действующий президент Джо Байден. Республиканец до сих пор утверждает, что те выборы у него «украли». 6 января 2021 года его сторонники взяли штурмом Капитолий, чтобы сорвать процедуру утверждения итогов выборов. Спустя несколько часов Нацгвардии удалось очистить здание от протестующих, и вернувшиеся в Капитолий конгрессмены и вице-президент Майк Пэнс, председательствовавший в сенате, утвердили победу на выборах Джо Байдена.

В ходе нынешней предвыборной кампании на Трампа было совершено по меньшей мере две попытки покушения. Самая серьезная из них — попытка покушения в Пенсильвании 13 июля, когда во время митинга в Трампа из винтовки выстрелил 20-летний Томас Мэттью Крукс, затаившийся на крыше соседней постройки. Предполагается, что республиканца спасло то, что в момент выстрела он повернулся направо к экрану с данными по незаконной миграции в США — пуля лишь по касательной задела правое ухо политика. Крукса застрелили агенты Секретной службы США почти сразу после первых выстрелов.