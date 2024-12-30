Трамп и Байден принесли соболезнования в связи со смертью Картера

Избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Он упорно трудился, чтобы сделать Америку лучше, и за это я выражаю ему свое глубочайшее уважение <...> Мы с [женой] Меланией выражаем самые теплые соболезнования его замечательной семье», — говорится в посте.

Заявление в связи со смертью Картера сделал также действующий президент США Джо Байден, оно опубликовано на сайте Белого Дома.

«Сегодня Америка и весь мир потеряли выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста», — сказано в документе. Кроме этого, Байден добавил, что Картер «спасал, воодушевлял и менял жизни людей по всему миру».

Джимми Картер умер в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия). Ему было 100 лет, он стал самым долгоживущим президентом в истории США.

В последние годы жизни Картер боролся со злокачественной опухолью в печени и мозге. Однако в феврале 2023 года он решил провести остаток жизни со своей семьей, получая хосписный уход.

Картер занимал пост главы государства с 1977 по 1981 годы, а после отставки участвовал в благотворительной деятельности, в 1982 году основал некоммерческую неправительственную организацию «Центр Картера», которая, в частности, занимается продвижением прав человека. В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира.