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Над Капитолием в Вашингтоне приспустили флаг

Флаги над Капитолием США приспустили, свидетельствуют записи онлайн-трансляций с камер наблюдения.

Как пишет Chron, флаг спустили сделали в память о конгрессвумен от Демократической партии Шейле Ли. Издание отмечает, что флаг останется приспущенным как минимум до субботы, 27 июля.

На спущенный флаг обратили внимание американцы. В Х появилось публикации, где спущенный флаг связали со «смертью» президента США Джо Байдена, который недавно заразился коронавирусом. Ранее врач президента Кевин О’Коннор сообщил, что симптомы COVID-19 у Байдена почти исчезли, его пульс и температура остаются в норме. 

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Шейла Ли умерла 20 июля, ей было 74 года. В июне конгрессвумен сообщила, что у нее диагностировали рак поджелудочной железы. Во время пребывания в конгрессе Ли выступала в защиту прав темнокожих. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал смерть Ли «огромной потерей», а Байден описал ее как «великую американку».

Теги
Капитолий США Вашингтон флаг
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