В ночь на 3 января над Россией уничтожили 22 украинских дрона

Ночью российские силы ПВО истребили 22 беспилотника над шестью областями страны, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что самое большое количество, десять дронов, было сбито в небе над Брянской областью, над Орловским и Ростовским регионом — по четыре, а над Белгородской областью — два БПЛА. По одному аппарату уничтожили над Волгоградской и Липецкой областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал ночью о девяти сбитых дронах, а рано утром, около 7:00 мск, проинформировал о десятом.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона в Каменском и Усть-Донецком районах региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном раненом мирном жителе в результате атаки дрона в селе Ясные Зори. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжелом состоянии госпитализируют, рассказал он.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщил о четырех сбитых украинских беспилотниках.