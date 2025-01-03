Ночью над Ростовской областью сбили четыре беспилотника
В ночь на 3 января российские силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Слюсарь регулярно сообщает о сбитых украинских дронах. Так, 1 января он рассказал о том, что военные за вечер истребили семь беспилотников — в Миллеровском и Тарасовском районах.
В ночь на 3 января об атаках дронов писал также губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он сообщил, что за час над регионом унитожили девять беспилотников.
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