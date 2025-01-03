В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В результате атаки дрона в селе Ясные Зори Белгородского района ранен мирный житель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжелом состоянии госпитализируют, рассказал он, отметив, что пострадавшему оказывают «всю необходимую помощь». «Информация о последствиях атаки уточняется. Службы и администрация проведут обход в светлое время суток», — добавил Гладков.
Минобороны отчиталось о 22 сбитых за ночь дронах над российскими регионами. Больше всего беспилотников (10) уничтожили над Брянской областью, по четыре дрона сбили над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской областью и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.
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