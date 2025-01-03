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Военная операция на Украине ,  
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Утром над Брянской областью уничтожили один украинский дрон

Сюжет
Военная операция на Украине

С утра 3 января силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

За 20 минут над Брянской областью уничтожили еще три дрона
Политика

За ночь Богомаз сообщил о девяти сбитых над регионом дронах самолетного типа за час. В 2:36 мск он заявил о пяти сбитых дронах, в 2:57 — еще о трех, а в 3:30 — о девятом уничтоженном беспилотнике.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Над Брянской областью сбили девятый за час беспилотник
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За 20 минут над Брянской областью уничтожили еще три дрона
Политика
Над Брянской областью сбили пять беспилотников
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