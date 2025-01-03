Утром над Брянской областью уничтожили один украинский дрон
С утра 3 января силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
За ночь Богомаз сообщил о девяти сбитых над регионом дронах самолетного типа за час. В 2:36 мск он заявил о пяти сбитых дронах, в 2:57 — еще о трех, а в 3:30 — о девятом уничтоженном беспилотнике.
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