Утром над Брянской областью уничтожили один украинский дрон

С утра 3 января силы ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

За ночь Богомаз сообщил о девяти сбитых над регионом дронах самолетного типа за час. В 2:36 мск он заявил о пяти сбитых дронах, в 2:57 — еще о трех, а в 3:30 — о девятом уничтоженном беспилотнике.