Вучич — о санкциях США против NIS: у меня не так много хороших новостей

Вучич заявил, что у него нет «хороших новостей» о санкциях США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него «не так много хороших новостей» по поводу санкций США против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Вучич провел встречу с госсекретарем США по экономическим вопросам Хосе Фернандесом.

«Конечно, у меня не так много хороших новостей для граждан Сербии, но Сербия сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность», — написал он в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Вучич назвал их разговор «открытым, честным и легким», подчеркнув, что помимо других вопросов двустороннего сотрудничества, они обсудили санкции в энергетическом секторе.

Сербский президент пообещал раскрыть подробности позже.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети из более чем 400 АЗС. Разведкой и добычей она занимается за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине. NIS на 50% принадлежит «Газпром нефти», еще 6% — у «Газпрома». У Сербии — около 30% акций.

В декабре президент Сербии Александр Вучич заявил, что Вашингтон в ближайшее время может ввести санкции против NIS. По его словам, Белград планирует обсудить с Москвой выкуп части ее доли.

Позже в том же месяце сербский лидер сообщил, что переговорил по телефону с главой российского МИДа Сергеем Лавровым по поводу возможных американских санкций. Стороны договорились организовать встречу между экспертами обеих стран после того, как появится официальная информация о санкциях, отмечается в сообщении Вучича.

Позже вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что ланы США ввести санкции против NIS связаны с попыткой надавить на Сербию, чтобы та вела ограничения в отношении России.