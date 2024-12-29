Вице-премьер Сербии объяснил планы США ввести санкции против компании NIS
Планы США ввести санкции против энергетической компании Naftne industrije Srbije (NIS), которая более чем на половину принадлежит «Газпрому», связаны с попыткой надавить на Сербию, чтобы та вела ограничения в отношении России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, его слова приводит RTV.
«Именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS. Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая? Не связано ли это с тем, что нужно сломить сербское руководство до смены американской администрации? Не потому, что как некоторые объясняют, что основной владелец — российская компания — и это влияет на конфликт на Украине. Чего же тогда ждали три года?» — сказал Вулин.
В декабре президент Сербии Александр Вучич заявил, что Вашингтон в ближайшее время может ввести санкции NIS.
N1Info со ссылкой на данные центрального реестра ценных бумаг сообщает, что в NIS российская «Газпромнефть» владеет 50% акций, Сербия — 29,87%, «Газпром» — 6,15%.
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