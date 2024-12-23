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Война санкций ,  
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Вучич обсудил с Лавровым санкции США против энергокомпании Сербии

Сюжет
Война санкций
Фото: nis.rs
Фото: nis.rs

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудили возможные санкции США против сербской энергетической компании Naftne industrije Srbije (NIS). Сербский лидер сообщил об этом в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Стороны договорились организовать встречу между экспертами обеих стран после того, как появится официальная информация о санкциях, отмечается в сообщении Вучича.

Российский МИД подтвердил, что стороны обсудили взаимодействие в том числе в нефтяной отрасли и других сферах, представляющих взаимный интерес. «Состоялся обмен мнениями о путях продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер», — отметили в российском ведомстве.

Вучич и Лавров также обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети из более чем 400 АЗС. Разведкой и добычей она занимается за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине.

Российская «Газпромнефть» владеет 50% акций компании, Сербия — 29,87%, «Газпром» — 6,15%, писал N1Info со ссылкой на данные центрального реестра ценных бумаг.

Вучич анонсировал переговоры с США и Россией из-за санкций против NIS
Политика
Александр Вучич

О возможном введении Вашингтоном санкций против NIS, которая более чем на половину принадлежит «Газпрому», Вучич сообщил 14 декабря. Решение Вашингтона он назвал «геополитическим». Политик уточнил, что к санкциям США присоединилась и Великобритания. Дату вступления ограничений в силу Соединенные Штаты не указали. 

Вучич заявил, что поэтому Белград собирается обсудить с Москвой выкуп части ее доли. 

Позже, 16 декабря президент Сербии обсудил это с представителями разведведомства страны, которые, по его словам, изучили полученную от Вашингтона информацию о введении ограничений в отношении корпорации. «Мы будем действовать, уже завтра начнем переговоры с американцами, русскими и всеми остальными», — заявил Вучич.

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Александр Вучич Сергей Лавров санкции США
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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