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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили пять беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 3 января российские ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

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Накануне Богомаз сообщил об устранении другого беспилотника.

Минобороны сообщило о том, что с 20.00 до 22.00 над регионом уничтожили два дрона.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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