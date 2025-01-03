Над Брянской областью сбили пять беспилотников
В ночь на 3 января российские ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне Богомаз сообщил об устранении другого беспилотника.
Минобороны сообщило о том, что с 20.00 до 22.00 над регионом уничтожили два дрона.
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