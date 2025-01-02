В Брянской области сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны в Брянской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России» — написал Богомаз.
Он добавил, что пострадавших и разрушений после работы ПВО нет. На месте падения беспилотника работают оперативные службы.
Утром 1 января над Брянской областью средства ПВО сбили другие два беспилотника. Пострадавших также не было.
2 января Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь над Россией сбили 97 дронов в различных регионах, включая Брянскую область.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Читайте РБК в Telegram.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов