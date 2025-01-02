Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны в Брянской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России» — написал Богомаз.

Он добавил, что пострадавших и разрушений после работы ПВО нет. На месте падения беспилотника работают оперативные службы.

Утром 1 января над Брянской областью средства ПВО сбили другие два беспилотника. Пострадавших также не было.

2 января Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь над Россией сбили 97 дронов в различных регионах, включая Брянскую область.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.