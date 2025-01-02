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Военная операция на Украине ,  
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За два часа над Россией уничтожили семь украинских беспилотников

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Военная операция на Украине

С 20.00 до 22.00 российские ПВО уничтожили семь украинских дронов над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что один из беспилотников ликвидировали над Курской областью, а над остальными регионами — по два дрона.

В Брянской области сбили беспилотник
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об устранении беспилотника самолетного типа, добавив, что пострадавших и разрушений после работы ПВО нет.

В Курской области 2 января сбили четыре ракеты, говорится в сообщении оперштаба региона. В 22:43 мск власти сообщили о еще одной сбитой над регионом ракете.

Также с 11 до 14 часов дня ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями. 

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Теги
Минобороны БПЛА Белгородская область Брянская область Орловская область Курская область
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