За два часа над Россией уничтожили семь украинских беспилотников
С 20.00 до 22.00 российские ПВО уничтожили семь украинских дронов над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что один из беспилотников ликвидировали над Курской областью, а над остальными регионами — по два дрона.
Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об устранении беспилотника самолетного типа, добавив, что пострадавших и разрушений после работы ПВО нет.
В Курской области 2 января сбили четыре ракеты, говорится в сообщении оперштаба региона. В 22:43 мск власти сообщили о еще одной сбитой над регионом ракете.
Также с 11 до 14 часов дня ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями.
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