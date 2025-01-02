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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили два беспилотника менее чем за час

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в Брянской области менее чем за час, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Первый БПЛА перехватили в 1:05 мск, второй — через 32 минуты.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Над Брянской областью за утро сбили два беспилотника
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

1 января в регионе уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Два из них сбили утром. Утром 31 декабря Богомаз написал о 26 сбитых над областью дронах.

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Военная операция на Украине Брянская область Александр Богомаз
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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