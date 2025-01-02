В Брянской области сбили два беспилотника менее чем за час
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона в Брянской области менее чем за час, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Первый БПЛА перехватили в 1:05 мск, второй — через 32 минуты.
По информации губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
1 января в регионе уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Два из них сбили утром. Утром 31 декабря Богомаз написал о 26 сбитых над областью дронах.
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