Байден начал первую речь в 2025-м с шутки перед заявлением о терактах

Действующий президент США Джо Байден начал с шутки свое выступление на брифинге, во время которого рассказал, что мужчина, врезавшийся в толпу в Новом Орлеане 1 января, мог дистанционно взорвать два других близлежащих места. Трансляция пресс-сконференции велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне, чтобы поучаствовать в церемонии назначения судей в различные судебные инстанции страны.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — заявил он подойдя к микрофону, в ответ на овации публики.

Президент отметил, что вернулся с совещания, на котором также обсудил теракт в Новом Орлеане. Байден подтвердил, что «нет никакой информации о том, что кто-то еще был причастен» к теракту, и нет доказательств его связи со взрывом Tesla Cybertrack в Лас-Вегасе, который произошел в тот же день и привел к смерти водителя.

По поводу мужчины, въехавшего в толпу, Байден сказал, что по словам ФБР, он «заложил взрывчатку в холодильники в двух близлежащих местах во Французском квартале за несколько часов до того, как врезался в толпу на своем автомобиле». Преступник мог взорвать их с помощью дистанционного детонатора.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Байден и вице-президент Камала Харрис вместе с экспертами по вопросам внутренней безопасности провели совещание, обсудив расследование теракта в Новом Орлеане и взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Байден поручил продолжать «выделять все ресурсы» для оперативного завершения расследования, говорится в сообщении. Во встрече также участвовали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Первого января автомобиль Ford Джаббара врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Погибли 15 человек и пострадали около 30. ФБР провело обыск транспортного средства и нашло самодельное взрывное устройство. В ФБР добавили, что Джаббар действовал в одиночку, а позже заявили, что водитель присоединился летом 2024 года к террористической организации «Исламское государство».

В тот же день у входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck. Водитель заехал в парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Пикапы Cybertruck производит Tesla Илона Маска. Предприниматель написал в своем X, что руководство компании расследует произошедшее.

Позже в армии США заявили, что водитель автомобиля, 37-летний Мэттью Ливельсбергер, служил в американском спецназе, и побывал в том числе на Украине. Шериф говорил, что мужчина перед смертью служил в Германии, где обучают бойцов ВСУ.