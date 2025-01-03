 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Байден начал первую речь в 2025-м с шутки перед заявлением о терактах

Действующий президент США Джо Байден начал с шутки свое выступление на брифинге, во время которого рассказал, что мужчина, врезавшийся в толпу в Новом Орлеане 1 января, мог дистанционно взорвать два других близлежащих места. Трансляция пресс-сконференции велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне, чтобы поучаствовать в церемонии назначения судей в различные судебные инстанции страны.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — заявил он подойдя к микрофону, в ответ на овации публики.

Президент отметил, что вернулся с совещания, на котором также обсудил теракт в Новом Орлеане. Байден подтвердил, что «нет никакой информации о том, что кто-то еще был причастен» к теракту, и нет доказательств его связи со взрывом Tesla Cybertrack в Лас-Вегасе, который произошел в тот же день и привел к смерти водителя.

По поводу мужчины, въехавшего в толпу, Байден сказал, что по словам ФБР, он «заложил взрывчатку в холодильники в двух близлежащих местах во Французском квартале за несколько часов до того, как врезался в толпу на своем автомобиле». Преступник мог взорвать их с помощью дистанционного детонатора.

Наехавший на толпу в Новом Орлеане был членом ИГ
Политика

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Байден и вице-президент Камала Харрис вместе с экспертами по вопросам внутренней безопасности провели совещание, обсудив расследование теракта в Новом Орлеане и взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Байден поручил продолжать «выделять все ресурсы» для оперативного завершения расследования, говорится в сообщении. Во встрече также участвовали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Первого января автомобиль Ford Джаббара врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. Погибли 15 человек и пострадали около 30. ФБР провело обыск транспортного средства и нашло самодельное взрывное устройство. В ФБР добавили, что Джаббар действовал в одиночку, а позже заявили, что водитель присоединился летом 2024 года к террористической организации «Исламское государство».

В тот же день у входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв электропикапа Tesla Cybertruck. Водитель заехал в парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Пикапы Cybertruck производит Tesla Илона Маска. Предприниматель написал в своем X, что руководство компании расследует произошедшее.

Позже в армии США заявили, что водитель автомобиля, 37-летний Мэттью Ливельсбергер, служил в американском спецназе, и побывал в том числе на Украине. Шериф говорил, что мужчина перед смертью служил в Германии, где обучают бойцов ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Джо Байден Новый Орлеан теракт
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Наехавший на толпу в Новом Орлеане был членом ИГ
Политика
ФБР не нашла связь между терактами 1 января в Новом Орлеане и Лас-Вегасе
Политика
США расследуют связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Над Брянской областью сбили пять беспилотниковПолитика, 02:43
В резиденцию президента Южной Кореи пришли с ордером на арестПолитика, 02:24
Байден начал первую речь в 2025-м с шутки перед заявлением о терактахПолитика, 02:08
На Украине завели дело о дезертирствах из «элитной» бригады ВСУПолитика, 01:45
Умерла соосновательница итальянского бренда одежды MissoniОбщество, 01:34
В бундестаге призвали открыть «Северный поток» на фоне роста цен на газПолитика, 01:03
Зеленский назвал условие для выдвижения на второй срокПолитика, 00:45
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Полиция Нью-Йорка забаррикадировала вход в Trump Tower на фоне терактаПолитика, 00:36
Над Орловской областью сбили четыре украинских дронаПолитика, 00:34
«Интер» победил «Аталанту» и вышел в финал Суперкубка ИталииСпорт, 00:23
На Украине мужчина умер после того, как его избил военный ВСУПолитика, 00:00
Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа служил на УкраинеПолитика, 02 янв, 23:35
Наехавший на толпу в Новом Орлеане был членом ИГПолитика, 02 янв, 23:24
За два часа над Россией уничтожили семь украинских беспилотниковПолитика, 02 янв, 22:54