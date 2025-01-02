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Общество ,  
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Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15

Количество жертв теракта в Новом Орлеане в американском штате Луизиана выросло до 15, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление судмедэксперта города Дуайта Маккины.

Процедура вскрытия и опознания займет несколько дней, отметил специалист. После завершения процедур личности погибших будут обнародованы.

25 человек госпитализированы с травмами в результате нападения. Ранее полиция сообщала о 10 погибших и 35 пострадавших.

ФБР раскрыло личность наехавшего на толпу в Новом Орлеане
Политика
Фото:Marc Weiszer / USA Today / Reuters

1 января в Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале. Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. В итоге мужчина погиб во время перестрелки с полицией.

Правоохранители предполагают, что наехавший на толпу действовал преднамеренно. Мэр города Латойя Кантрелл назвала произошедшее терактом. ФБР провело обыск транспортного средства и нашло самодельное взрывное устройство.

Кроме того, на автомобиле обнаружили черный флаг. Следователи пока не установили значение символа и проверяют водителя на связь с ИГИЛ («Исламское государство», группировка признана террористической и запрещена в России).

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Теги
Новый Орлеан наезд на людей теракт
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